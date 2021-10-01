أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيران تنفي إجراء المتحدث باسم خارجيتها مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي

Print
إيران تنفي إجراء المتحدث باسم خارجيتها مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي إيران تنفي إجراء المتحدث باسم خارجيتها مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت السفارة الإيرانية لدى باريس إجراء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية واصفة الادعاء بإجرائه مقابلة مع صحيفة «معاريف» بأنه «كذب بحت».

ونقلت وكالة «فارس» عن المستشار الإعلامي في السفارة قوله: إن «الخبر الذي نشرته (جيروزاليم بوست) بإجراء المتحدث باسم الخارجية مقابلة مع صحيفة (معاريف) كذب بحت ولا أساس له».

وأضاف أن «سعيد خطيب زادة لم يجر خلال إقامته في فرنسا أية مقابلة باستثناء وسائل الإعلام الفرنسية»، مؤكدا أنه «لا قيمة لهكذا ادعاءات... إن وسائل الإعلام الصهيونية لها سابقة في نشر الأخبار المفبركة، ولذلك فإن أهل الإعلام لا يولون لهذه الادعاءات الكاذبة أدنى اعتبار».

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي كان قد زار باريس مؤخرا للمشاركة في منتدى نورماندي للسلام، شرح في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الخطوط الحمر بالنسبة لإيران بشأن أفغانستان، وقال «يجب أن تكون أفغانستان خالية من أي تطرف وألا تكون جنة لداعش».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات