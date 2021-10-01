على خلفية توترات بين البلدين.. إيران تعلن تعرض سفارتها في أذربيجان لاعتداء

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أعلنت إيران أن سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو تعرضت لاعتداء، على خلفية بروز خلافات بين الدولتين المجاورتين.

وصرح السفير الإيراني لدى باكو، عباس موسوي، حسب وكالة «فارس» شبه الرسمية، بأن عددا من الأشخاص اعتدوا على مقر السفارة وأساؤوا له مساء الخميس، مشيرا إلى أنه قدم احتجاجا شديد اللهجة بهذا الشأن إلى السلطات الأذربيجانية.

وأشار السفير إلى أن الشرطة الدبلوماسية ووزارة الداخلية الأذربيجانية إثر ذلك اعتقلت واستجوبت أربعة من المعتدين، مشددا على أن السفارة «تتابع القضية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة ومعاقبة المتورطين في الحادث».

يأتي ذلك على خلفية إطلاق الجيش الإيراني اليوم الجمعة مناورات عسكرية كبيرة عند حدود أفغانستان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

وبدأ التصعيد الحالي بفرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن «استغرابها» لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

وكانت قد توترت العلاقات بين إيران وأذربيجان، إذ أطلق الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية كبيرة قرب حدود أذربيجان، بسبب خلفية تصاعد التوتر بين الجارتين.

وحملت المناورات اسم «فاتحو خيبر» في شمال غربي إيران بمشاركة قوات برية وجوية، منها لواء تدخل سريع ووحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وأدوات حرب إلكترونية وبدعم ناري من مروحيات، وشملت تنفيذ عملية إنزال في منطقة بعد استطلاعها من الجو.