رصف طريق مدخل قرية المندورة في مدينة دسوق

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تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال التمهيدية لرصف طريق مدخل قرية المندورة التابعة للوحدة المحلية بأبومندور بطول 800 متر وعرض 6 أمتار.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء الوزير جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة.