أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رصف طريق مدخل قرية المندورة في مدينة دسوق

Print
رصف طريق مدخل قرية المندورة في مدينة دسوق رصف طريق مدخل قرية المندورة في مدينة دسوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال التمهيدية لرصف طريق مدخل قرية المندورة التابعة للوحدة المحلية بأبومندور بطول 800 متر وعرض 6 أمتار.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء الوزير جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا

حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي (صور)

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي (صور)

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتشميع مخزن فى الإسكندرية (صور)

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتشميع مخزن فى الإسكندرية (صور)