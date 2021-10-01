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تعطُّل تقنية الفيديو يؤخِّر انطلاق الشوط الثاني من "ديربي جدة"

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تعطُّل تقنية الفيديو يؤخِّر انطلاق الشوط الثاني من "ديربي جدة" تعطُّل تقنية الفيديو يؤخِّر انطلاق الشوط الثاني من "ديربي جدة"
لنحو ربع ساعة

تعطُّل تقنية الفيديو يؤخِّر انطلاق الشوط الثاني من

شهدت بداية الشوط الثاني في مباراة ديربي جدة بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي، ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تأخيرًا في الانطلاقة لأكثر من ربع ساعة بسبب مشاكل تقنية، تمثلت بتعطُّل تقنية الفيديو.

واجتمع الحكم محمد الهويش المكلف بإدارة المباراة مع الطاقم الفني والإداري لفريقَي الاتحاد والأهلي بعد تعطُّل الفار.

وكان الشوط الأول من "ديربي جدة" الكبير قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف؛ ليتأجل الحسم إلى الشوط الثاني.الاتحاد الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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