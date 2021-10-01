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لائحة «النواب» تكفل حرية التعبير والنقد داخل الجلسة وتبطل انعقاد الجلسات خارج القاهرة

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لائحة «النواب» تكفل حرية التعبير والنقد داخل الجلسة وتبطل انعقاد الجلسات خارج القاهرة لائحة «النواب» تكفل حرية التعبير والنقد داخل الجلسة وتبطل انعقاد الجلسات خارج القاهرة

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نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الناوب عدة امور كقواعد عامة يعمل بها المجلس منها ضمان حرية التعبير عن الرأى للاعضاء والنقد ومكان انعقاد الجلسات .

ونصت المادة 2 من اللائحة على ان «تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات»..

ونصت المادة 3 على ان «تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى». .

كما نصت المادة 4 على ان «مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل».

كما نصت المادة 5 على ان «يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة»

المصرى اليوم

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