فرقة البحيرة للموسيقي العربية بليالي صيف مطروح

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ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فاعليات صيف مطروح والتي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، تضمن مجموعة من العروض الفنية اليومية على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح.

تضمنت فاعليات الليلة الثلاثون عروض فرقة البحيرة للموسيقي العربية والتي قدمت مجموعة متميزة من أغاني الزمن الجميل منها «ريداك، ولا يا ولا، عيون القلب، الشوق، المياه والهوا، جرحونا برمش عين، للصبر حدود، انا في انتظارك، على حسب وداد قلبي» وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.