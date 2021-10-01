تنسيق الجامعات 2021.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة «المرحلة الثالثة» (الرابط)

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وقال عبدالغفار، إن مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخرى في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدور الثاني، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:

عدد الطلاب المتقدمين 195 الف و766 طالبا عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة 100 الف و57 طالب بالكليات الجامعية 81 الف و555 طالبا بالمعاهد العليا.

وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (555456)طالبة وطالبة.

حالات استنفاد الرغبات استنفد عدد(4837) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1080) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.