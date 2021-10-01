أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عروض سينما وفنون شعبية ومناقشات بالوادى الجديد

Print
عروض سينما وفنون شعبية ومناقشات بالوادى الجديد عروض سينما وفنون شعبية ومناقشات بالوادى الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة أنشطة فنية وثقافية بفرغ ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أقيمت عروض سينما بقصر ثقافة الخارجة منها «مجمع الأديان، أرض الرسالات»، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية للفرقة القومية، وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة عروض سينما الأطفال منها«الموز المفاجىء، الثلاجة، مفاتيح الزمن».

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض لفرقة التلقائين للفن الشعبي، بينما أعد قصر ثقافة موط ورشة حكى بعنوان «المنتج المحلى واثرة على الدخل القومى»، إلى جانب رحلة «لمتحف التراث الشعبي»، وعقدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكى بعنوان «الإستعداد للعام الدراسي»، فيما ناقش بيت ثقافة الجديدة كتاب بعنوان «شخصية » تأليف جمال حمدان، كما أقام بيت ثقافة القصر أمسية شعرية لنادى أدب البادية، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس مواهب فنية للأطفال، وأعد بيت ثقافة بولاق مجلة حائط بعنوان «مدرستى»، كذلك نظم بيت ثقافة المنيرة معرض لكتاب القرية، ضم مجموعة كبيرة من كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية

سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية