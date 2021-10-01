عروض سينما وفنون شعبية ومناقشات بالوادى الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة أنشطة فنية وثقافية بفرغ ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أقيمت عروض سينما بقصر ثقافة الخارجة منها «مجمع الأديان، أرض الرسالات»، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية للفرقة القومية، وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة عروض سينما الأطفال منها«الموز المفاجىء، الثلاجة، مفاتيح الزمن».

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض لفرقة التلقائين للفن الشعبي، بينما أعد قصر ثقافة موط ورشة حكى بعنوان «المنتج المحلى واثرة على الدخل القومى»، إلى جانب رحلة «لمتحف التراث الشعبي»، وعقدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكى بعنوان «الإستعداد للعام الدراسي»، فيما ناقش بيت ثقافة الجديدة كتاب بعنوان «شخصية مصر» تأليف جمال حمدان، كما أقام بيت ثقافة القصر أمسية شعرية لنادى أدب البادية، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس مواهب فنية للأطفال، وأعد بيت ثقافة بولاق مجلة حائط بعنوان «مدرستى»، كذلك نظم بيت ثقافة المنيرة معرض لكتاب القرية، ضم مجموعة كبيرة من كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة.