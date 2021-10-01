أخبار عاجلة

«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره -
مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد -
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية -
ضبط طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري ()

Print
السيسي يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري (فيديو) يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الرئيس عبدالفتاح بأعمال خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة لمتابعة أعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وبحسب ما أفاد المهندسون العاملون في أعمال توسيع الطرق المحيطة بمطار القاهرة فإن الإنتهاء من تدشين الطرق سيكون في آخر العام الحالي.

كما تفقد «السيسي» اعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.

وبحسب ما أفاد المهندسون العاملون في توسيع كوبري «المنيب» فإن المشروع سيستغرق 18 شهراً ليكون أسرع كوبري على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس سؤالًا إلى المسؤولين عن هذه المشروعات وقال لهم: «إنتوا شغالين منذ شهور، إيه اللي إنتوا شايفين نشتغل عليه تاني لكي نحسن ونيسر حركة الناس؟» فأجابه المهندس المسؤول: «هذه المحاور خدمت الطريق الدائري، وعندما ننتهي منها سوف تخدم أهالي المنطقة»، فأجابه الرئيس: «لكن حاجة تاني لأ!» فأجابه: «لا يا أفندم»، فأعرب الرئيس عن شكره لهم على المجهود الذي بذلوه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد حكاية «ماريونيت».. دينا فؤاد: «الرجالة لازم تهتم بستاتها» (فيديو)

بعد حكاية «ماريونيت».. دينا فؤاد: «الرجالة لازم تهتم بستاتها» (فيديو)

بالفيديو.. شخص يحرق مركبة مواطن أثناء توقفه للصلاة بجازان

بالفيديو.. شخص يحرق مركبة مواطن أثناء توقفه للصلاة بجازان

الحاجة رئيسة تتبرع بمنزلها و480 ألف جنيه لأهالي قريتها في بني سويف (فيديو)

الحاجة رئيسة تتبرع بمنزلها و480 ألف جنيه لأهالي قريتها في بني سويف (فيديو)

بسبب اولوية المرور .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشوم في الاسكندرية

بسبب اولوية المرور .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشوم في الاسكندرية