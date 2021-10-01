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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعمال خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة لمتابعة أعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وبحسب ما أفاد المهندسون العاملون في أعمال توسيع الطرق المحيطة بمطار القاهرة فإن الإنتهاء من تدشين الطرق سيكون في آخر العام الحالي.

كما تفقد «السيسي» اعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.

وبحسب ما أفاد المهندسون العاملون في توسيع كوبري «المنيب» فإن المشروع سيستغرق 18 شهراً ليكون أسرع كوبري على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس سؤالًا إلى المسؤولين عن هذه المشروعات وقال لهم: «إنتوا شغالين منذ شهور، إيه اللي إنتوا شايفين نشتغل عليه تاني لكي نحسن ونيسر حركة الناس؟» فأجابه المهندس المسؤول: «هذه المحاور خدمت الطريق الدائري، وعندما ننتهي منها سوف تخدم أهالي المنطقة»، فأجابه الرئيس: «لكن حاجة تاني لأ!» فأجابه: «لا يا أفندم»، فأعرب الرئيس عن شكره لهم على المجهود الذي بذلوه.