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«الغرف التجارية»: المواعيد الشتوية لن تؤثر على البيع.. والمستهلكون اعتادوا الشراء مبكرا

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«الغرف التجارية»: المواعيد الشتوية لن تؤثر على البيع.. والمستهلكون اعتادوا الشراء مبكرا «الغرف التجارية»: المواعيد الشتوية لن تؤثر على البيع.. والمستهلكون اعتادوا الشراء مبكرا

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أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن المواعيد الشتويةالجديدة لفتح وغلق المحلات سبق للاتحاد برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربى وأن استطلاع رأى كافة الغرف فيها قبيل اقرار ممثلة في وزارة التنمية المحلية لها، ولاقت تلك المواعيد قبولا لدى أعضاء الغرف بالمحافظات المختلفة لاسيما وأنها تراعى مقومات كل محافظة،والانشطة المختلفة،وظروف ونمط الحياة والمعيشة بها.

وأضافت عبدالمقصود لــ «المصري اليوم»، أن تلك المواعيد لن تؤثر على حركة البيع بالأسواق خاصة وأن المستهلكين اعتادوا على شراء احتياجاتهم مبكرا وفق المواعيد المحددة خلال موجات كورونا السابقة.

يشار إلى ان المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، تبدأ اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

المصرى اليوم

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