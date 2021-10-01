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تعرف على جهات الإشراف على البحوث الطبية والتدخل الطبى

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تعرف على جهات الإشراف على البحوث الطبية والتدخل الطبى تعرف على جهات الإشراف على البحوث الطبية والتدخل الطبى

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حدد قانون البحوث الطبية الاكلينيكية المعروف اعلاميا بالتجارب السريرية والصادر عن مجلس النواب، الجهات والمؤسسات المعنية بهذه الابحاث والمسؤولة عن المتابعة والتفتيش الميدانى على البحث الطبى .

ونصت المادة 7 من القانون على أن «تختص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية- كل فيما يخصه- بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية مناط تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية

وحدد القانون تعريف العينات البشرية وتشمل جميع المواد البيولوجية ذات الأصل البشري، بما في ذلك الأعضاء والأنسجة وسوائل الجسم والأسنان والشعر والأظـافر وغيرهـا، وكـذلك الأنسـجة المسـتحدثة مـن خلايا تم عزلها من جسم الإنسان وأيضـا المـواد المسـتخرجة مـن الأحمــاض النووية والريبوزومات وغيرها.

وعرفت الجهة البحثية بأنها «الجهـة التـي جـرى فيهـا البحـث الطبـي والمسـجلة بـالوزارة المختصـة بالصـحة، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية». وأن راعى البحث هو من يتولى مسؤولية بدء وإدارة وتمويل البحث الطبي والإشراف عليـه سـواء كـان شخصا كالباحث الرئيسي أو شخصا اعتباريا كشـركة أو مؤسسـة أو منظمـة محليـة أو إقليمية أو دولية، شرط أن تكون ممثلة قانونا داخل جمهورية العربية.

وأشار القانون إلى أن الموافقة المستنيرة هي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة، الذي يصدر عن الشخص ذى الأهلية ويتضـمن موافقتـه الصـريحة توقيعا وبصـمة على المشاركة في البحث الطبي الإكلينيكي بعد إعلامـه وتبصـيره بجميـع جوانـب هـذا البحـث، وعلـى الأخـص الآثـار أو الأخطـار المحتملــة التـي قــد تـؤثر علــى قراره بالمشاركة، وتصدر هذه الموافقة من الممثــل القانوني له في الحالات المشار إليها في أحكام هذا القانون.

المصرى اليوم

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