تبدأ من 25 ألف جنيه.. شروط امتلاك «سيارة ذوى الاحتياجات» معفاة من الجمارك (رابط التقديم)

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امتلاك سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، أو سيارات المعاقين، من أكثر الامتيازات التى يحصل عليها ذوي الإعاقة فى مصر، ضمن مميزات قانون ذوي الإعاقة الجديد.

وتُقدم الدولة المصرية مؤخراً كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مشاركين في تنمية المجتمع مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، فى الحصول على سيارة معاقين مجهزة طبيًا. ولاتعيينات، والحصول على شقق بأسعار مناسبة.

سيارات المعاقين 2021 | سيارة معفاة من الجمارك

ما هى سيارة المعاقين؟

ومن هذا المنطلق، تقوم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جهات أخرى بمنح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا تناسب احتياجاتهم، حيث تتحمل الوزارة كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل الحياة على الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل الحصول على سيارة معاقين.

منصة جديدة للسيارات المعفاة من الجمارك | سيارة المعاقين 2021

قامت المجالس الطبية المتخصصة، بتدشين موقع الكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا

يتيح الموقع كافة الخدمات الكترونيا لذوى الإعاقة، للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك.. من تلك الخدمات:

1- حجز موعد للكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنــــــــــــــا

2- الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز.. اضغط هنـــــــــــــــــــا

3- تعليمات عامة عن الشكف الطبى للحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا

شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021:

الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة للترية للسيارة عن 1600 cc

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات ،على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

9- الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

تعديل قانون الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك يقودها لهم الغير

شروط امتلاك سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021 (رابط التقديم والأسعار)

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى يناير 2021، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021.

وفقًا لما تم نشره على الحساب الرسمى لوزارة التجارة والصناعة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فإن التعديلات الجديدة تسمح بالتالى:

1- السماح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من استيراد سيارة معاقين 2021 ووسائل نقل فردية، دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا.

2- وضع التعديل الجديد الذي ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، شرطًا بالنسبة لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، بأن تكون مستوفاة شرط العمر.

3- إثبات تملُك السيارة يكون عن طريق تقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.

4- استثناء سيارات الركوب الواردة باسم المعاقين أو المرضى من المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.

ما هى اجراءات الكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين معفاه من الجمارك:

وفقًا للموقع الاكترونى، فإن اجراءات الكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك كالآتى:

1- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2- يقوم متقدم الطلب بملأ البيانات الموجودة على الموقع، والتى تتضمن:

أولا.. البيانات الشخصية:

ثانيًا.. اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية:

إعاقة حركية. إعاقة سمعية. إعاقة بصرية. إعاقة ذهنية. إعاقة نفسيه. امراض دم. امراض قلب.

حصول القاصر على سيارة معاقين

اذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الاهلية بسبب مرض ما، يقوم بتسجيل البيانات التالية:

سيارة معاقين 2021

(اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي – صفته بالنسبة للمتقدم من ذوى الإعاقة).

- مكان الكشف الطبي للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك:

- الادارة العامة للمجالس الطبية، التابعة الوزارة الصحة.

- المجلس الطبي العام بالاسكندرية.

- المجلس الطبي العام بسوهاج.

ثم يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي. وبعد ذلك يتم اختيار الجمرك المطلوب الذي ترغب في الحصول على السيارة منه.

3- بعد انتهاء تسجيلك لكافة البيانات، يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي، والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.

4- لا يجوز الحجز، لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن سيارة ذوي الإعاقة..

مواعيد حجز الكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك

سيارة معاقين 2021

وفقًا لما ذكره الموقع، فإنه سوف يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاه من الجمارك يوميا الساعه الواحده ظهرا في ايام العمل الرسمية.

امتلاك سيارة معاقين وفقًا للقانون الجديد | سيارة ذوي الإعاقة

وفقًا للبند الرابع في المادة 31 من قانون ذوى الإعاقة الجديد، فإنه أتاح اعفاء السيارات الملاكي، أو وسائل النقل المجهزة طبيًا، لأصحاب ذوى الإعاقة من الجمارك. كذلك اعفاءهم من ضريبة القيمة المضافة.

تشمل الاعفاءات كل أصحاب الاعاقات بدون تحديد نوع اعاقة معين، مع تحديد فترة خمسة سنوات لامكانية الحصول على سيارة ثانية باعفاء جديد. مع حظر القانون التصرف في سيارة المعاقين المجهزة طبياً، لفترة 5 سنوات بأي شكل من الاشكال سواء البيع بعقود ابتدائية أو نهائية، أو بتوكيلات وعدم تغيير استخدام السيارات لغير المخصصة له من أغراض.

أسعار سيارات المعاقين 2021

شهدت أسعار سيارات المعاقين 2021 انخفاضا ملحوظًا، بعد قرار إعفائها من الجمارك بدلاً من تخفيض رسوم الجمارك عليها.

أسعار سيارات المعاقين 2021 الأتوماتيك:

- يبدأ سعر سيارات سكودا اوكتافيا A5 من 120 ألف جنيه ويصل إلى 150 ألف جنيه.

- ويبدأ سعر Skoda Octavia A4 من 100،000 جنيه إلى 115،000 جنيه.

- أما سيارة سكودا فابيا هاتشباك، تأتى بسعر يبدأ من 75،000 جنيه مصري ويصل إلى 100،000 جنيه مصري.

سعر سيارة هيونداي أفانتيHD : 115 ألف جنيه.

- وسجلت أيو لاسيتي أوبترا أتوماتيك: 90 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة دايو جنترا أتوماتيك: 78 ألف جنيه.

- وسجلت سيارة كيا سيراتو أتوماتيك: 70 ألف جنيه.

- وسعر سيارة هيونداي ماتريكس سعة محرك 1600 سي سي، يبدأ من 60 ألف جنيه ويصل سعر السيارة إلى 70 ألف جنيه.

- وسجل سعر سيارة هيونداي لافيتا أتوماتيك: 69 ألف جنيه.

- أما سعر سيارة هيونداي أفانتي و130 أتوماتيك: 68 ألف جنيه.

- سعر سيارة كيا مورنينج أوتوماتيك: 65 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة هيونداي أفانتي XD أتوماتيك.. 63 ألف جنيه.

- ووصل سعر سيارة كيا سبكترا أتوماتيك.. 56 ألف جنيه.

أسعار سيارة معاقين 2021 مانيوال

بالنسبة لأسعار سيارات المعاقين 2021 التي تحمل ناقل حركة يدوي، فهى كالتالى:

- سجلت سيارة أوكتافيا A5: وصل السعر 90 ألف جنيه.

- سيارة أوكتافيا A4: بلغ السعر 60 ألف جنيه.

- سعر سيارة أوكتافيا فابيا: 55 ألف جنيه.

- وسجل سعر هيونداي ماتريكس: 50 ألف جنيه.

- سعر سيارة لاسيتي أوبترا: 45 ألف جنيه.

- سعر سيارة أفانتا إلنترا: 40 ألف جنيه .

- وتبدأ أسعاركلا من سيارة لانوس وجوليت من 83 ألف جنيه.

- أما سعر سيارة نوبيرا يبدأ من 25 ألف جنيه.

رابط التقديم فى بطاقة الخدمات المتكاملة

وفقًا للموقع الإلكترونى، فإنه يمنح ذوى الإعاقة ثلاث خدمات تخص بطاقة الخدمات المتكاملة، وهم كالآتى:

- تقديم طلب من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

- الإستعلام من طلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

- حجز موعد من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــا

طريقة الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على سيارة معاقين 2021:

بحسب ما تم نشره على الموقع الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى، يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة، أو من ينوب عنه في حال كان ذوي الإعاقة قاصرًا، بإدخال الرقم القومي الذي تم تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة به.

يُذكر أن مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بإجراء الكشف الطبي لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص سلطة التحقق من الكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذوي الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبي جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك بتشخيصه الطبي.