★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن وصول منحة من المساعدات المقدمة من مصر وجامعة الدول العربية إلى الصومال مساء الجمعة، بحضور وزيرة الصحة الصومالية، ورئيس بعثة الجامعة العربية لدى مقديشيو والقائم بأعمال السفير المصري لدى الصومال محمد الجندي.

‎وقال شيخ عمر في تصريح عقب وصول طائرات المساعدات إلى بلاده، إن هذه منحة طبية مقدمة من جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب ومخصصة لوزارة الصحة الصومالية لدعم جهودها في مجال مكافحة وباء كورونا، مثمنا الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية بقيادة الامين العام احمد ابو الغيط إلى حكومة وشعب الصومال. وأضاف أن المساعدات دفعة أولى من المنح والمساعدات العربية للصومال، معربا عن تطلعه لمزيد من الدعم العربي لبلاده في جميع المجالات .

‎ووجه السفير الصومالي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدعمهم المتواصل لبلاده، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال المساعدات المقدمة من الدول العربية؛ لمساعدة الصومال في مواجهة جائحة كورونا، والتي اقلعت من القاهرة.

‎من جانبه رحب محمد الجندي ‎القائم بأعمال السفارة المصرية في الصومال بالإنابة، بوصول المساعدات الطبية المقدمة إلى الصومال من جامعة الدول العربية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر على تقديم كل الدعم للشعب الصومالي في كافة المجالات، ودعم عملية بناء القدرات والمؤسسات الصومالية.