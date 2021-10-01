أخبار عاجلة

28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 2021 -
"الصحة": تسجيل 47  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الشلعان" يناقش مع مدير المركز الوطني للوثائق عدداً من الموضوعات المشتركة -
غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM" -
بشرط واحد.. خبير أمريكي: سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لكورونا -
للمرة الأولى.. "المفوضية السامية للأمم المتحدة" حاضرة بمعرض الكتاب بالرياض -
في نسخته الـ21 .. يزيد الراجحي يعلن جهوزيته لرالي المغرب الصحراوي -
"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية -
بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض -
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سفير الصومال : نشكر الرئيس لدعمه المتواصل لبلادنا

Print
سفير الصومال : نشكر الرئيس السيسي لدعمه المتواصل لبلادنا سفير الصومال : نشكر الرئيس لدعمه المتواصل لبلادنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال لدى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن وصول منحة من المساعدات المقدمة من مصر وجامعة الدول العربية إلى الصومال مساء الجمعة، بحضور وزيرة الصحة الصومالية، ورئيس بعثة الجامعة العربية لدى مقديشيو والقائم بأعمال السفير المصري لدى الصومال محمد الجندي.

‎وقال شيخ عمر في تصريح عقب وصول طائرات المساعدات إلى بلاده، إن هذه منحة طبية مقدمة من جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب ومخصصة لوزارة الصحة الصومالية لدعم جهودها في مجال مكافحة وباء كورونا، مثمنا الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية بقيادة الامين العام احمد ابو الغيط إلى حكومة وشعب الصومال. وأضاف أن المساعدات دفعة أولى من المنح والمساعدات العربية للصومال، معربا عن تطلعه لمزيد من الدعم العربي لبلاده في جميع المجالات .

‎ووجه السفير الصومالي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح والحكومة والشعب المصري لدعمهم المتواصل لبلاده، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال المساعدات المقدمة من الدول العربية؛ لمساعدة الصومال في مواجهة جائحة كورونا، والتي اقلعت من القاهرة.

‎من جانبه رحب محمد الجندي ‎القائم بأعمال السفارة المصرية في الصومال بالإنابة، بوصول المساعدات الطبية المقدمة إلى الصومال من جامعة الدول العربية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر على تقديم كل الدعم للشعب الصومالي في كافة المجالات، ودعم عملية بناء القدرات والمؤسسات الصومالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو)

الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو)

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

«ديوك الحاج نعمان» عرض أول على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا

«ديوك الحاج نعمان» عرض أول على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا

كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة مصر وليبيا

كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة مصر وليبيا