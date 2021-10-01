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«شعراوي» يهنئ « ومدبولي» بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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«شعراوي» يهنئ «السيسي ومدبولي» بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر «شعراوي» يهنئ « ومدبولي» بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الوزير، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربى لما قدموه من دماء وتضحيات فى سبيل نهضة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه، فجاءت انتصارات أكتوبر المجيدة عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية.. داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية".

كما بعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لنفس المناسبة.

وقال: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة والتى أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درساً خالصاً فى البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح فى سبيل الوطن ، فحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية، متمنياً من الله العلى القدير فى هذه المناسبة التاريخية أن يبارك جهود سيادتكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها فى الأمن والسلام والتنمية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. حمي الله مصرنا الغالية وأبنائها البواسل وجعلهم فى عزة وسلام".

المصرى اليوم

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