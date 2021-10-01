رئيس جامعة الزقازيق يشهد الاحتفال بالوصول للحالة 350 من زرع القوقعة للأطفال

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شهد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الجمعة، الاحتفال بالوصول إلى الحالة 350 من زرع القوقعه للأطفال.

وأكد شعلان أن مستشفيات جامعة الزقازيق شاركت بشكل فعال في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الأولى من نوعها، والتى تلقى رعاية كاملة من القيادة السياسية، للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة وآلام المصريين، بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه قد بلغ زرع القوقعة في الأطفال 350 حالة بمستشفيات جامعة الزقازيق ،والتى يشارك فيها عدة تخصصات دقيقة ومراحل متابعة لعلاج فقد السمع وتركيب السماعات اللازمة، وتأهيل الطفل بعدها بوحدة السمعيات والتخاطب لجعله فرد طبيعى يستطيع التعايش مع المجتمع.

وجه رئيس جامعة الزقازيق الشكر لمقدمي الخدمة الصحية من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأطباء وهيئة التمريض والإداريين في المستشفيات الجامعية على الدور البارز الذي قاموا به خلال المراحل المختلفة في زرع القوقعة.