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رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري

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رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري

جى بي سي نيوز :- اجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في القاهرة مساء اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تركزت على العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .
واكد الخصاونة ومدبولي خلال المباحثات اهمية ادامة التنسيق بما يخدم العلاقات الثنائية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وفق بترا . 
ولفت الدكتور الخصاونة الى اهمية تبادل الخبرات في مجال المشاريع الكبرى التي تعزز المنافع الاقتصادية والاستثمارية وتسهم في التنمية الاقتصادية خاصة ان هناك العديد من المجالات للتعاون بين البلدين الشقيقين .
وفي هذا السياق، سيطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة على العاصمة الادارية الجديدة شرق القاهرة بوصفها أحد ابرز المشاريع الادارية والتنموية والاستثمارية في .
من جانب اخر اكد الخصاونة ومدبولي على اهمية تسريع خطوات ايصال الغاز المصري الى لبنان .
وكان رئيس الوزراء وصل الى القاهرة مساء اليوم يرافقه وفد وزاري يضم وزراء الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي والعدل الدكتور احمد الزيادات والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ومدير عام شركة المساهمات الحكومية وعدد من المدراء العامين.

جي بي سي نيوز

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