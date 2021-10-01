توتر بين إيران وأذربيجان: طهران تطلق مناورات عسكرية قرب حدود باكو

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أطلق الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية كبيرة قرب حدود أذربيجان، بسبب خلفية تصاعد التوتر بين الجارتين. وحملت المناورات اسم «فاتحو خيبر» في شمال غربي إيران بمشاركة قوات برية وجوية، منها لواء تدخل سريع ووحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وأدوات حرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات، وشملت تنفيذ عملية إنزال في منطقة بعد استطلاعها من الجو.

وحذر قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، من أن عناصر في تنظيم «داعش» جلبوا إلى منطقة نزاع ناجورنو كاراباخ (لمساعدة أذربيجان) خلال الجولة الأخيرة من الصراع بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني هناك، مضيفا أن طهران ليست متأكدة من خروج هؤلاء من المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن المناورات الحالية تزداد أهمية في ظل «الحضور العلني والخفي» الإسرائيلي و«التواجد الملحوظ لإرهابيي داعش» في المنطقة، مضيفا: «لن نكون من يبدأ الحرب، ولكن لن نتحمل تواجد عناصر مشبوهة عند حدودنا».

وأكد أنه سيكشف لأول مرة عن طائرات مسيرة جديدة قادرة على ضرب الأهداف بدقة على مسافات بعيدة، بالإضافة إلى اختبار طرازين من سلاح جديد مضاد للدروع.

وفرضت حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت المدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن «استغرابها» لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت فى العام نفسه في 10 نوفمبر عقب اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.