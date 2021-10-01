العقبة : السماح للمركبات بالمرور عبر معبر وادي عربة بالاتجاهين

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جى بي سي نيوز :- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن عودة العمل والسماح للمركبات بالمرور عبر معبر جنوب وادي عربة بكلا الاتجاهين وضمن البروتوكول الصحي المعتمد للمعابر الحدودية.

وأكدت السلطة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة القرارات الهادفة إلى عودة النشاط السياحي في مدينة العقبة منذ إعلانها منطقة خضراء ، وفق بترا .

وأوضح البيان بأن هذا القرار سينعكس إيجابا على الحركة السياحية والتجارية في المثلث الذهبي والعقبة بشكل خاص.

وبين أنه سيتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 تشرين أول المقبل، مشيرا أن حركة المركبات ستكون من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية ظهراً.