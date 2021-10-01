عمر السومة يقود تشكيل الأهلي ضد اتحاد جدة

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تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة ، تشكيل الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة ، هذا ما يبحث عنه جماهير السعودية وجماهير مصر التى تستمتع بمشاهدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .
تقام المباراة الساعة 7 و20 دقيقة بتوقيت مصر و الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .
يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الـ12 .
وتنقل مجموعة قنوات SSC مباراة الاتحاد والأهلي حصرياً فى المنطقة العربية .
مارسيلو جروهي.
مهند الشنقيطي أحمد حجازي حمدان الشمراني سعود عبدالحميد.
كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي
رومارينيو عبدالرحمن العبود فهد المولد
رومارينيو.
محمد العويس.
إزجان أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير بيريرا، محمد خبراني.
نوح الموس، الجهني.
فيليب براداريتش، الحسن نداو سلمان المؤشر
عمر السومة