عمر السومة يقود تشكيل الأهلي ضد اتحاد جدة

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تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة ، تشكيل الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة ، هذا ما يبحث عنه جماهير السعودية وجماهير مصر التى تستمتع بمشاهدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .



تقام المباراة الساعة 7 و20 دقيقة بتوقيت مصر و الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .

يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الـ12 .

وتنقل مجموعة قنوات SSC مباراة الاتحاد والأهلي حصرياً فى المنطقة العربية .

مارسيلو جروهي.

مهند الشنقيطي أحمد حجازي حمدان الشمراني سعود عبدالحميد.

كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي

رومارينيو عبدالرحمن العبود فهد المولد

رومارينيو.

محمد العويس.

إزجان أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير بيريرا، محمد خبراني.

نوح الموس، الجهني.

فيليب براداريتش، الحسن نداو سلمان المؤشر

عمر السومة