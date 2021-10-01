أخبار عاجلة

طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا -
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب -
"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية -
مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
قرود حدائق الأهرام تظهر من جديد.. الناس حدفولهم موز و مدايقوش حد -
روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا -
محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد -
جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عمر السومة يقود تشكيل الأهلي ضد اتحاد جدة

Print
عمر السومة يقود تشكيل الأهلي ضد اتحاد جدة عمر السومة يقود تشكيل الأهلي ضد اتحاد جدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة ، تشكيل الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة ، هذا ما يبحث عنه جماهير وجماهير التى تستمتع بمشاهدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .


تقام المباراة الساعة 7 و20 دقيقة بتوقيت مصر و الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .

يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الـ12 .

وتنقل مجموعة قنوات SSC مباراة الاتحاد والأهلي حصرياً فى المنطقة العربية .

مارسيلو جروهي.

مهند الشنقيطي أحمد حجازي حمدان الشمراني سعود عبدالحميد.

كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي

رومارينيو عبدالرحمن العبود فهد المولد

رومارينيو.

محمد العويس.

إزجان أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير بيريرا، محمد خبراني.

نوح الموس، الجهني.

فيليب براداريتش، الحسن نداو سلمان المؤشر

عمر السومة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة مصر وليبيا

كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة مصر وليبيا

سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد

سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد

جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج

جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج

مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر