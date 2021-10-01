أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة

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تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة، تشكيل الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة، هذا ما يبحث عنه جماهير السعودية وجماهير مصر التي تستمتع بمشاهدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .



تقام المباراة الساعة 7 و20 دقيقة بتوقيت مصر والساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 .

يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الـ12 .

وتنقل مجموعة قنوات SSC مباراة الاتحاد والأهلي حصرياً في المنطقة العربية .

مارسيلو جروهي.

مهند الشنقيطي أحمد حجازي حمدان الشمراني سعود عبدالحميد.

كريم الأحمدي- عبدالإله المالكي

رومارينيو عبدالرحمن العبود فهد المولد

رومارينيو.

محمد العويس.

إزجان أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير بيريرا، محمد خبراني.

نوح الموس، الجهني.

فيليب براداريتش، الحسن نداو سلمان المؤشر

عمر السومة