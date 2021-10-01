فينجر وإيليس: نسعى لضمان التوافق بين أجندة مباريات بطولات كرة القدم للرجال والنساء

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مع قرب انتهاء أجندة المباريات الدولية الحالية الخاصة ببطولات كرة القدم للرجال والسيدات بحلول عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على التوالي ،يقود كل من أرسين فينجر مسئول التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وجيل إليس مسئولة المجموعة الاستشارية الفنية لكرة القدم للسيدات

عملية التشاور مع أعضاء الاتحادات الوطنية ؛ حيث تنعقد أول قمة افتراضية تضم ممثلي جميع الاتحادات الرياضية المنضمة للفيفا (www.FIFA.com) يوم الخميس 30 سبتمبر.

وتأتي المشاورات تأكيدًا على ضرورة ضمان التوافق بين بطولات كرة القدم للرجال والسيدات كجزء من المشاورات المستمرة فيما يتعلق بوضع أجندة جديدة للمباريات الدولية مستقبلا ، وستحدد أجندة المباريات الدولية مواعيد مباريات المنتخب الوطني والأيام التي يجب فيها إعطاء راحة للاعبين من قبل أنديتهم للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكرة القدم في مختلف مناطق العالم وعلى جميع المستويات.

وسيواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاستماع خلال الأشهر المقبلة إلى وجهات النظر والآراء من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك المشجعين ، حول كيفية تحسين أجندة المباريات لكل مسابقات الرجال والنساء والشباب .

وقبل إنعقاد القمة الأولى عبر الإنترنت مع جميع الاتحادات الرياضية المنضمة للفيفا ، والتي ترأسها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في إطار حرصه على إقامة حوار بناء ومفتوح ، على المستويين العالمي والإقليمي ، خلال الأشهر المقبلة. قدم كل من أرسين فينجر وجيل إليس نظرة ثاقبة لنهجهم المشترك في مقر الفيفا في زيورخ ، سويسرا.

وقالت إليس "من المهم أن نتأكد من التوافق بين ألعاب الرجال والنساء " حيث تابع كأس العالم للسيدات فيفا 2019 أكثر من مليار مشاهد مما يوضح وجود الرغبة في متابعة البطولة ، لذلك أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا التأكد من زيادة بصمتنا ، لنكون أكبر. لذا فإن التعايش مع لعبة الرجال أمر منطقي تمامًا ، وأضافت إليس أنه "من المهم التعرف على وجهة نظر الجميع ووضعها على طاولتنا للنقاش .

ومن جانبه ، أكد فينجر أن الأمر يتعلق بالتواصل والاستماع إلى لاعبين سابقين ، لاعبين حاليين ، مدربي أندية ، مدربي منتخبات وطنية والتعرف على رؤيتهم للأمور ، فعندما يجتمع الأشخاص معًا وتبدأ مشاركة الأفكار ، فإن ذلك يتيح الحصول على فهم أكثر اكتمالاً لما يتعامل معه الجميع وما هو التحدي الذي يواجهه الجميع وما هي الفرص المتاحة للجميع.

وأشار فينجر إلى إعتقاده بأنه كان من المهم جدًا بدء هذه العملية لفهم ما هي التحديات التي يواجهها الأوروبيون ، وأمريكا الجنوبية ، ومدربي النادي ، ومدربي المنتخب الوطني وذلك من أجل الوصول إلى نموذج يركز على اللاعب لذا فإن التأكد من أنهم ممثلين في هذه العملية لأنه أمر في غاية الأهمية ".

وشدد فينجر على أن الأتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ألزم نفسه بمراجعة وتيرة مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات والشباب بعد تصويت 166 من الاتحادات الرياضية المنضمة للفيفا في مؤتمر الفيفا الحادي والسبعين في مايو 2021 على دراسة جدوى يتم إجراؤها لاستكشاف التأثير المحتمل لعقد كأس العالم الفيفا و كأس العالم للسيدات الفيفا كل عامين.

وأضاف فينجر أن هدف الأتحاد الدولي لكرة القدم على المدى الطويل وهو ما سبق أن صرح به رئيس الفيفا جياني إنفانتينو هو أن يكون هناك 50 فريقًا وطنيًا و 50 ناديًا يتنافسون على أعلى مستوى في كل من لعبة الرجال والسيدات ، بما يتماشى مع رؤية فيفا 2020-2023 .