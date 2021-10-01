عمرو أنور: شباب الأهلي مستعد لدوري الجمهورية .. وهدفنا تصعيد «المميزين» للفريق الأول

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أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب « أهلي 2001» لكرة القدم بالنادي أن الفريق جاهز واستعد بقوة للمشاركة في بطولة الجمهورية، والمنافسة على لقب البطولة الذي يحمله من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه حقق الاستفادة المرجوة من خلال فترة الإعداد.

ويستهل فريق أهلي 2001 مشواره في دوري الجمهورية بمواجهة الوافد الجديد الشرقية للدخان، غدًا السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في طريقه نحو الحفاظ على لقب البطولة، الذي فاز به في الموسم الماضي.

وقال عمرو أنور إنه استفاد بشكل كبير من فترة الإعداد، خاصة المباريات الودية التي استطاع من خلالها تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، والتعرف بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لفريق أهلي 2001، مشيرًا إلى أنه ركز خلال الأيام الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية وتحفيظ اللاعبين واجباتهم داخل الملعب، قبل بدء مباريات الدوري.

وأوضح أنور أنه لم يجد صعوبة في التعرف على لاعبي فريق أهلي2001، رغم توليه قيادة الفريق في بداية فترة الإعداد، نظرًا لأنه يعرف عددًا كبيرًا من اللاعبين، إذ كان يقوم بتصعيد بعضهم للعب مع فريق مواليد 99 عندما كان مديرًا فنيًا له في الموسم الماضي، الأمر الذي ساعده في التأقلم معهم سريعًا، مشددًا على أن مستويات اللاعبين تطورت بشكل ملحوظ في فترة الإعداد وخاصة في الثلث الهجومي ومنتصف الملعب.

وشدد أنور على أنه يعمل دائمًا على السير في خطين متوازيين، وهما تصعيد اللاعبين الشباب للفريق الأول، والفوز بالبطولات، الذي ينمي لدى اللاعبين بعد تصعيدهم للفريق الأول الرغبة في تحقيق الفوز باستمرار والمنافسة على كل الألقاب.

واختتم المدير الفني لفريق أهلي 2001 تصريحاته مؤكدًا أن جميع اللاعبين الشباب في الأهلي لديهم طموح كبير للعب مع الفريق الأول، خاصة أن تصعيد البعض منهم يعطيهم ثقة كبيرة وإحساس قوي باهتمام الفريق الأول بقطاع الناشئين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على جميع اللاعبين.