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إعلام: البحرين وإسرائيل تدرسان التعاون لمواجهة الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة

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ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أن بلادها والبحرين تدرسان التعاون التعامل لمواجهة أي هجمات بالطائرات الإيرانية المسيرة. 

© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI

وأكدت الصحيفة أن المصادر المطلعة قد أفادت بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد بحث مع العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائهما، الأول من نوعه، في المنامة، أمس الخميس، عددا من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية أهمها ما أسمته بـ"التهديد الإيراني".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، افتتاح سفارة بلاده في المنامة، أمس، قائلا "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني"، مؤكدا على أن افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بين بلاده والبحرين، خاصة والاتفاق، أيضا، على افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل، بحلول نهاية العام الجاري.

ووقع عبداللطيف الزياني مع نظيره الإسرائيلي عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات المختلفة، خاصة البيئة والمياه والرياضة.

ويذكر أن البحرين والإمارات وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، في البيت الأبيض.

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