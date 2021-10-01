مشاهدة الاتحاد و الأهلي بث مباشر دوري محمد بن سلمان 2021 (الدوري السعودي)

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بث مباشر الأهلي والاتحاد اليوم ، يلعب فريق الاتحاد ضد الأهلي الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

ويسعى رفاق المدرب كوزمين كونترا إلى مواصلة العروض القوية خلال النسخة الحالية وتحقيق التفوق على الكبار مجددًا بعدما تغلب على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، قد تكون المباراة المنتظرة هي الفرصة الأخيرة للمدرب الألباني بيسينك هاسي بعدما فشل في تحقيق الفوز حتى الآن حيث تعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ويوفر المصري اليوم تغطية خاصة لمباراة الاتحاد والأهلي مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار وتفاعل الجماهير لحظة بلحظة.

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وستنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والأهلي

ويحتل فريق الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ضمك الذي خاض لقاء أكثر، فيما يتواجد الأهلي عند المركز الثاني عشر برصيد 5 من 4 بطولات وهزيمة واحدة.