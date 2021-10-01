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الكشف عن مصادر جديدة لتمويل الإخوان الإرهابية.. القبض على يحيى مهران الذراع الأيمن لـ صفوان ثابت.."

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