حسين ياسر المحمدي : شيكابالا أفضل من أبو تريكة وبركات

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يرى حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل من محمد أبوتريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلي السابقان.

وقال حسين ياسر المحمدي في تصريحات تلفزيونية : «لعبت أنا وشيكابالا، موسم ونصف استثنائي في نادي الزمالك»، مؤكدًا : «أفضل فترات شيكابالا، الفنية وأنا بلعب بجواره في الزمالك».

وأضاف : «شيكابالا من الناحية المهارية مقدرش أقارنه بأي لاعب»، مضيفا: «شيكابالا مهاريًا في (حتة تانية) وأفضل من محمد أبوتريكة، ومحمد بركات».

وتابع : «شيكابالا مهارة غير عادية وحلول فردية غير عادية، بركات، كان (زئبقي) في الملعب وفكره مختلف، بينما أبوتريكة، كان موفق في تسجيل الأهداف، ولديه فكر عالي ورؤية داخل الملعب»، مؤكدًا : «شيكابالا كان مهاريًا أعلي من الثنائي، واتظلم بعدم وجوده مع المنتخب الوطني في الفترة من 2006 حتى 2010»