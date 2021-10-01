أخبار عاجلة

مقترح بمجلس الشيوخ لفتح المدارس على فترتين لتقليل كثافة الطلاب -
دينا فؤاد عن «حكاية ماريونيت»: دقت ناقوس الخطر حول «ملل العلاقات الزوجية» -
اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي -
ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية -
صحيفة : بوجبا يبلغ ريال مدريد وباريس سان جيرمان بقراره الأخير -
وزير المالية يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات: حظر دخول أي بضائع بدون الشهادة -
الضرائب: ضخ دماء جديدة بالمصلحة وتدريب 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد -
جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج -
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسين ياسر المحمدي : شيكابالا أفضل من أبو تريكة وبركات

Print
حسين ياسر المحمدي : شيكابالا أفضل من أبو تريكة وبركات حسين ياسر المحمدي : شيكابالا أفضل من أبو تريكة وبركات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل من محمد أبوتريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلي السابقان.

وقال حسين ياسر المحمدي في تصريحات تلفزيونية : «لعبت أنا وشيكابالا، موسم ونصف استثنائي في نادي »، مؤكدًا : «أفضل فترات شيكابالا، الفنية وأنا بلعب بجواره في الزمالك».

وأضاف : «شيكابالا من الناحية المهارية مقدرش أقارنه بأي لاعب»، مضيفا: «شيكابالا مهاريًا في (حتة تانية) وأفضل من محمد أبوتريكة، ومحمد بركات».

وتابع : «شيكابالا مهارة غير عادية وحلول فردية غير عادية، بركات، كان (زئبقي) في الملعب وفكره مختلف، بينما أبوتريكة، كان موفق في تسجيل الأهداف، ولديه فكر عالي ورؤية داخل الملعب»، مؤكدًا : «شيكابالا كان مهاريًا أعلي من الثنائي، واتظلم بعدم وجوده مع الوطني في الفترة من 2006 حتى 2010»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحف الإسبانية تشيد بكوماندوز الزمالك في كرة اليد بعد مباراة برشلونة

الصحف الإسبانية تشيد بكوماندوز الزمالك في كرة اليد بعد مباراة برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021

الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021

الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم لكرة اليد 2021

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد