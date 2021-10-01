أخبار عاجلة

مقترح بمجلس الشيوخ لفتح المدارس على فترتين لتقليل كثافة الطلاب -
دينا فؤاد عن «حكاية ماريونيت»: دقت ناقوس الخطر حول «ملل العلاقات الزوجية» -
اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي -
ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية -
صحيفة : بوجبا يبلغ ريال مدريد وباريس سان جيرمان بقراره الأخير -
وزير المالية يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات: حظر دخول أي بضائع بدون الشهادة -
الضرائب: ضخ دماء جديدة بالمصلحة وتدريب 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد -
جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج -
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رضا عبدالعال: كيروش جاي يهجص «أنا أحسن منه ومن كارتيرون وموسيماني» ()

Print
رضا عبدالعال: كيروش جاي يهجص «أنا أحسن منه ومن كارتيرون وموسيماني» (فيديو) رضا عبدالعال: كيروش جاي يهجص «أنا أحسن منه ومن كارتيرون وموسيماني» ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أداء المصري تحت قيادة كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب الأول، وقال: «كيروش جاي (يهجص) ولم يقدم المنتخب أي أداء أمام ليبريا».

وقال «عبدالعال» في حواره مع برنامج «البريمو» عبر فضائية TeN، إن «كيروش وقف على الخط زي الجمهور وكان بيتفرج ولم يقدم أي لمسة، طيب هو كان واقف على الخط بيعمل ايه؟ طالما مش حافظ أسماء اللاعبين يقعد على الدكة».

وأضاف «عبدالعال» أنه لم يقل على أي شيء إلا وحصلت، وتابع: «أقسم بالله أنا لو قعدت في طنطا رغم العوامل الموجودة ضدي وربنا ما كانت هتنزل، أنا أحسن من كيروش ومن موسيماني وكارتيرون ومن أي حد دول لبن العصفور عندهم وأنا مكنش عندي إمكانيات».

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا اليوم على حساب ليبيريا باستاد برج العرب بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد شريف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
احتجاز الشقيق الثاني لـ«فتاة المنصورة» بعد اتهامه بكونه العقل المدبر لتصويرها بوضع مخل (فيديو)

احتجاز الشقيق الثاني لـ«فتاة المنصورة» بعد اتهامه بكونه العقل المدبر لتصويرها بوضع مخل (فيديو)

جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج

جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج

مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي

أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي