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انتقد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أداء المنتخب المصري تحت قيادة كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وقال: «كيروش جاي (يهجص) ولم يقدم المنتخب أي أداء أمام ليبريا».

وقال «عبدالعال» في حواره مع برنامج «البريمو» عبر فضائية TeN، إن «كيروش وقف على الخط زي الجمهور وكان بيتفرج ولم يقدم أي لمسة، طيب هو كان واقف على الخط بيعمل ايه؟ طالما مش حافظ أسماء اللاعبين يقعد على الدكة».

وأضاف «عبدالعال» أنه لم يقل على أي شيء إلا وحصلت، وتابع: «أقسم بالله أنا لو قعدت في طنطا رغم العوامل الموجودة ضدي وربنا ما كانت هتنزل، أنا أحسن من كيروش ومن موسيماني وكارتيرون ومن أي حد دول لبن العصفور عندهم وأنا مكنش عندي إمكانيات».

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا اليوم على حساب ليبيريا باستاد برج العرب بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد شريف.