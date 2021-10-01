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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن الأفكار الرجعية تبخس المرأة حقها، وتحط من قدر الرجل العربي والمصري، موضحة أن تلك الأفكار تقول بأن الرجل لا ينبغي له رؤية إمرة ذات شعر لأنها تثير شهوته.

وأضافت الشوباشي خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، أن التراث كان ظالما للمرأة مردفة «أمي كانت بتديني بيضة على الفطار، وبتدي أخويا اتنين علشان هو ولد».

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر كانت لديها ملكات منذ 5 آلاف عام، وكان العالم أجمع يحترم المرأة المصرية ويقدرها، موضحة أن «الكفاءة والقدرة ليس لها علاقة بالجنس، وإذا لم تكن الأنثى موجودة لن يكون هناك حياة في الكون».

وأردفت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يؤمن بإنسانية المرأة المصرية مثل إنسانية الرجل تماما.