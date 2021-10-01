«كورونا بالنسبة لها ولا حاجة» طلال أبو غزالة يتنبأ بأكبر كارثة سيواجهها العالم في تاريخه بـ 2030

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الدكتور طلال أبوغزالة المفكر الاقتصادي، أن العالم سيواجه أزمة كبرى بسبب صناع القرار في المجتمع الدولي، وذلك في عام 2030، مشيرا إلى أن «كورونا بالنسبة لها ولا حاجة».

وأضاف «أبوغزالة» في حوار مع برنامج «رأي عام» عبر فضائية TeN مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، أن هناك تقارير أمريكية تقول أنه في عام 2030 سيواجه العالم أصعب محنة في تاريخه «الزرع هيموت المياه هتختفي، كل شيء هينضرب بسبب الاحتباس الحراري».

وتابع: «ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 قال إن مفيش حاجة اسمها احتباس حراري، لأنه عايز يكسب أصوات المجمع الصناعي في أمريكا للفوز بالانتخابات، ولذلك أمريكا انسحبت من اجتماع باريس، ولكن من شر البلية ما يضحك أنه اجتمع الآخرين بدون ترامب في فرنسا وأخذوا قرارات جيدة لتخفيف التلوث والانبعاثات في كل دولة وانتهى الاجتماع».

وواصل أبوغزالة: «الدول الصناعية الكبرى لا تريد أن تتضرر صناعتها نتيجة قيود في الانبعاث الحراري، لذلك أتوقع من حدوث كارثة بيئية أكثر من كورونا في 2030».