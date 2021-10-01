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مجموعة نارية للفراعنة في مونديال الطائرة

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مجموعة نارية للفراعنة في مونديال الطائرة مجموعة نارية للفراعنة في مونديال الطائرة

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أسفرت قرعة بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة، المقرر إقامتها في خلال الصيف المقبل، وقوع المصري في مجموعة نارية.

وضمت المجموعة السادسة، منتخب الفراعنة رفقة الأرجنتين وإيران وهولندا.

فيما جاء المنتخب التونسي في المجموعة الأولى، بجوار صربيا وبورتريكو وروسيا.

وحل المنتخب الكاميروني في المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا وألمانيا وسلوفينيا.

أما منتخب قطر جاء في المجموعة الثانية رفقة البرازيل واليابان وكوبا.

وكان المنتخب المصري قد تأهل من التصنيف العالمي، فيما صعد منتخب تونس بعد حصد لقب بطولة أفريقيا على حساب الكاميرون.

أما المجموعة الثالثة، ضمت بولندا والولايات المتحدة والمكسيك وبلغاريا، أما المجموعة الخامسة ضمت إيطاليا وكندا وتركيا والصين.

المصرى اليوم

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