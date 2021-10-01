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تصريح صادم لكيروش عقب ودية ليبيريا

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تصريح صادم لكيروش عقب ودية ليبيريا تصريح صادم لكيروش عقب ودية ليبيريا

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب ، بعد ودية ليبيريا، والتي فاز من خلالها الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف أن المباراة «تجربة ودية لا تهمه نتيجتها، لكن ما يهم هو مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين».

وتابع «الوقت ضيق أمامنا ولا مشكلة في ذلك، سعداء بالعمل في أي وقت، اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم في المعسكر، تركيزنا كله على مباراتي ليبيا».

ونوه «سعيد بتنفيذ اللاعبين نسبة كبيرة جدًا مما طلبته قياسًا بالوقت الضيق الذي قضيناه معًا».

وأتم «لسنا هنا لإحداث ثورة في الكرة المصرية، لأنها لا تحتاج ذلك، لكن عندما نجري كل هذا الكم من التغييرات في الشوط الثاني، ويحتفظ الفريق بالشكل العام، فهو ليس بالأمر السهل».

المصرى اليوم

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