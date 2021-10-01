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تعرف على "أفضل وأسوأ" 10 وظائف نمواً وانخفاضاً في السنوات الـ 10 المقبلة

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تعرف على "أفضل وأسوأ" 10 وظائف نمواً وانخفاضاً في السنوات الـ 10 المقبلة تعرف على "أفضل وأسوأ" 10 وظائف نمواً وانخفاضاً في السنوات الـ 10 المقبلة

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كشفت بيانات وإحصائيات عالمية عن أنه خلال السنوات العشرة المقبلة سيشهد العالم نمو عدد كبير من الوظائف بشكل سريع، مقابل اختفاء وظائف أخرى أو انخفاض الطلب عليها.

ويتغير مشهد التوظيف في العالم باستمرار، فبينما لعبت الوظائف الزراعية دوراً كبيراً في القرن التاسع عشر، فإن جزءاً كبيراً من الوظائف اليوم يأتي في الإدارة أو النقل والتقنية والصحة.

ووفقاً لموقع "فيجوالكاباليست" المتخصص في الإحصائيات والبيانات العالمية، فإن هناك عشرات الوظائف ستشهد نمواً وطلباً كبيراً في السنوات العشرة المقبلة حول العالم، من أبرزها 10 وظائف هي:

1- فني خدمة توربينات الرياح
2- ممرضة/ممرض متخصص
3- أخصائي تركيب الخلايا الشمسية الكهروضوئية
4- الأحصائيون
5- مساعدو العلاج الطبيعي
6- محللو أمن المعلومات
7- مساعدو الصحة المنزلية والرعاية الشخصية
8- مديرو الخدمات الطبية والصحية
9- علماء البيانات ومهن العلوم الرياضية
10- مساعدو الأطباء

الوظائف الأسرع انخفاضاً
وفيما يلي قائمة بأكثر الوظائف التي ستشهد انخفاضاً في الطلب عليها خلال السنوات العشرة المقبلة حول العالم:

1- الباعة المتنقلة (الجائلة)
2- مصلحو الساعات
3- معالجو النصوص والكتابات
4- مشغلو مفاعلات الطاقة النووية
5- مدخلو البيانات
6- منسقو الأزهار
7- المسوقون عبر الهاتف
8- منظمو مواقف السيارات
9- المساعدون الإداريون
10- موظفو خدمة الرد عبر الهاتف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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