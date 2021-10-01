(سدايا) تطلق مسرعة الأعمال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية للشركات الناشئة بالسعودية

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أعلنت عن بدء التسجيل في أول برنامج تدريبي مكثف مدته (3) أشهر بالرياض

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسرعة الأعمال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة الوطنية لتوسيع أعمالها واستثماراتها، بالإضافة إلى جذب الشركات الناشئة الدولية للعمل في المملكة؛ مما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة ويدعم تنويع الاقتصاد السعودي وتحوله رقمياً تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت (سدايا) عن بدء التسجيل في أول برامج المسرعة الذي تم تخصيصه في مجال المدن الذكية، وهو برنامج تدريبي مكثف مدته (3) أشهر في مدينة الرياض.

ويقام برنامج المسرعة على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بفترة التسجيل وتحديد قائمة الشركات الناشئة المرشحة للدخول في يوم التحدي، ومن ثم المرحلة الثانية التي سيتم فيها استعراض مشاريع الشركات الناشئة وحلولها الابتكارية، وينتج عنها اختيار (10) شركات للدخول في برنامج المسرعة لمدة (3) أشهر، في المرحلة الثالثة التي يتخللها ورش تدريبية وفعاليات أسبوعية وحوافز، التي تنتهي بيوم العرض الذي يتم فيه استعراض ما حققته الشركات الناشئة من إنجازات في تطوير مشاريعها خلال فترة البرنامج، ويتم ذلك بحضور المستثمرين المحتملين لدعم تمويل تلك الشركات.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن الهيئة تعمل على تعزيز قطاع مسرعات الأعمال في المملكة من خلال استهداف الشركات الناشئة المحلية والدولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لوضع المملكة في طليعة دول العالم الممكنة للبيانات والذكاء الاصطناعي، ولتكون القلب النابض لمجتمعات الشركات الناشئة في هذا المجال.

ونوه إلى أن إطلاق مسرعة الأعمال يأتي في إطار الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) -حفظه الله- للمبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة، التي تسهم في دعم مخرجات رؤية 2030، داعياً المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال المهتمين في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية إلى الانضمام لهذا البرنامج المميز والاستفادة من الفرص التي يقدمها البرنامج، وذلك لتقديم منتج مميز يخدم المدن الذكية، ويسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات المدن الذكية، والوصول إلى الهدف المنشود بأن تكون المملكة من أعلى (5) دول في العالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح نائب مدير مركز المعلومات الوطني والرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية بـ(سدايا) الدكتور مشاري المشاري أن برنامج مسرعة الأعمال هو إحدى مبادرات (سدايا) بالتعاون مع شركة (Plug and Play) المتخصصة في مسرعات الأعمال؛ وذلك لتشغيل مسرعة الأعمال للشركات الناشئة المتخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تهدف المسرعة إلى دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز إمكانية نجاحها في السوق؛ وذلك بتقديم مساحات عمل مشتركة تسهم في بناء العلاقات وتبادل الأفكار، وتقديم الحوافز وتوفير التدريب والمهارات اللازمة للنمو والابتكار، وإتاحة فرصة التواصل مع المستثمرين المحتملين، وتوفير الفرص التجارية التي من شأنها تسهيل الوصول إلى السوق، منوهاً بأن دعم المسرعة سوف يستمر للشركات الناشئة التي اجتازت البرنامج.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا