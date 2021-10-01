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الإطاحة بمواطن وأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن عمالة وسلبوا ما بحوزتهم بمكة

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الإطاحة بمواطن وأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن عمالة وسلبوا ما بحوزتهم بمكة الإطاحة بمواطن وأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن عمالة وسلبوا ما بحوزتهم بمكة
استولوا على مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.. وتمت إحالتهم إلى النيابة

الإطاحة بمواطن وأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن عمالة وسلبوا ما بحوزتهم بمكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن عمالة وسلبوا ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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