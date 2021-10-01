القطاع الجنوبي بصحة جازان يطلق حملة التطعيم الموجّه بالمجمعات التجارية والمتنزهات

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تهدف للوصول إلى أكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على ١٢ عامًا

أعلن القطاع الجنوبي بصحة جازان، هذا المساء، عن انطلاق حملة التطعيم الموجّه من كورونا، في المجمعات التجارية والأسواق والمتنزهات، من خلال فرق ميدانية ثابتة في كل من هايبر بندة بأحد المسارحة والعرب مول بصامطة وكورنيش السهي.

وتفصيلاً، تأتي هذه الحملة تماشيًا مع توجهات وزارة الصحة "كملها" وأوضح ذلك مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي الاختصاصي يحيى بن هادي مدخلي الذي أكد أن الهدف من هذه الحملة الوصول إلى أكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

ولفت "المدخلي" إلى أن الحملة انطلقت عصر هذا اليوم الخميس 23 صفر في ثلاثة مواقع منها مجمع العرب مول بصامطة وسوق هايبر بندة بأحد المسارحة بالإضافة إلى كورنيش السهي بمحافظة صامطة، مضيفًا أنه بالإضافة إلى هذه المواقع يوجد موقعان آخران هما المركز الحضاري بمحافظة أحد المسارحة ومركز الأميرة فهدة بالسهي، وجميع هذه المواقع تقدّم التطعيم ضد كورونا للمواطنين والمقيمين، والهدف الرئيس لنا هو حصول الجميع على اللقاح بأسهل الطرق وأسرعها داعيًا المواطنين والمقيمين للمبادرة لأخذ اللقاح وإكمال جرعات التحصين.

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