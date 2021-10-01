أسبوع مختلف في المدينة المنورة.. احتفالات وطنية ومبادرات اجتماعية وإنجازات أمنية

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أبرز الأحداث "حادث مؤلم" وفي انتظار بيان يوضح أسبابه

شهدت المدينة المنورة هذا الأسبوع أحداثًا متنوعة واحتفالات وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، فيما أطلق أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة "وقف الشفاء"، وحققت شرطة منطقة المدينة المنورة إنجازات متتالية منها القبض على متحرشين، كما شهدت المدينة المنورة حادثًا مروريًا مؤلمًا راح ضحيته أربعة أشخاص وأُصيب خمسة آخرون.

احتفالات وطنية

أطلقت المدينة المنورة العديد من البرامج والأعمال الخيرية والفعاليات المتنوعة في مواقع مختلفة، كما رفعت أطول سارية في شارع سلطانة، وذلك بالتزامن مع حلول ذكرى اليوم الوطني‬ الـ 91، فيما شهدت بعض المواقع فعاليات وعروضًا وطنية منها الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة المنورة‬ احتفالاً باليوم الوطني 91، كما شهدت سكة حديد الحجاز العديد من الأنشطة والفعاليات الوطنية، وتم تشغيل تجريبي لـ”النافورة التفاعلية“ ‏بحديقة القصواء من قِبل أمانة منطقة المدينة المنورة.

وقف الشفاء ومكارم الأخلاق

أطلق الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال "وقف الشفاء" للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية، والذي خُصص ريعه للصرف على الحالات الصحية والإنسانية لبعض المقيمين غير المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المجانية وأهلية العلاج بالمستشفيات داخل المدينة المنورة‬ وخارجها، وذلك بالتزامن مع حلول ذكرى ‫اليوم الوطني‬ الـ 91. كما دشن أمير المدينة أعمال حملة ”مكارم الأخلاق“ التوعوية التي يُنظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة.

إنجازات أمنية

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، القبض على مقيم يمني تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك، إضافة إلى القبض على مواطن نشر إعلانًا احتياليًا عن إصدار وثيقة (PCR) مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما ألقت القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

حادث مؤلم

شهدت المدينة المنورة قبل يومين حادثًا مروريًا مروعًا تسببت فيه شاحنة، وأُصيب وتوفي فيه تسعة أشخاص، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى، وسط ترقب لبيان من الجهات المعنية يوضح أسباب الحادث.