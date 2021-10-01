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الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم

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الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم
صمم ليأخذ زواره من كل أفراد العائلة لغرس الإرث الأصيل في نفوس الأجيال

الأكبر من نوعه في العالم.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق اليوم

يطلق نادي الصقور السعودي اليوم، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يستقبل زواره طيلة عشرة أيام، وذلك في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).

ويحتفي المعرض بالصقارة وهواية تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد بها، والتي تعد هواية لأبناء الجزيرة العربية، وترمز للإرث الثقافي الضارب في جذور التاريخ.

ويعد المعرض الأضخم من نوعه في العالم، متضمناً أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، والقرية وركناً لصقار المستقبل، بالإضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات المصاحبة التي ستحفل بها النسخة الثالثة من المعرض.

وأوضح النادي أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي صمم ليأخذ زواره من كل أفراد العائلة في رحلة إلى عالم الصقور والصيد، وغرس الإرث الأصيل في نفوس الأجيال القادمة.نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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