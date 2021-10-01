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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل دخول مليون عامل مصري إلى الأراضي الليبية بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وليبيا، فقد أعلن خليفة المبروك، عضو المكتب التنفيذي للشؤون العربية والدولية بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا عن وصول اليوم أول فوج من العمالة المصرية إلى ليبيا من جديد لبدء المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.

وقال المبروك إن الفوج الأول من العمالة المصرية سيصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وذلك برفقة وفد كبير من وزارة العمل بمصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبه أعلن إقلاع طائرة تابعة للخطوط الإفريقية إلى مطار القاهرة لأول مرة منذ ثمان سنوات.

وكان علي العابد، وزير العمل الليبي، أعلن أن نحو مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021.