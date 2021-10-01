أخبار عاجلة

وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة -
"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة -
قُبلة على الرأس وعكازان.. رسالة "قفاص" وتحديه الفشل الكلوي يقودانه للتكريم -
بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب -
"طبيب روماتيزم" يحذّر: السلوكيات الغذائية الخاطئة تمهد مع الوقت لهشاشة العظام -
الخارجية تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال جنوب باكستان -
الصيف خلص والبرد وصل بس الناس لسة في البحر.. استمرار الإقبال على شواطئ اسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل دخول مليون عامل مصري إلى ليبيا بداية من أكتوبر 2021 ()

Print
تفاصيل دخول مليون عامل مصري إلى ليبيا بداية من أكتوبر 2021 (فيديو) تفاصيل دخول مليون عامل مصري إلى ليبيا بداية من أكتوبر 2021 ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل دخول مليون عامل مصري إلى الأراضي الليبية بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الطبيعية بين وليبيا، فقد أعلن خليفة المبروك، عضو المكتب التنفيذي للشؤون العربية والدولية بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا عن وصول اليوم أول فوج من العمالة المصرية إلى ليبيا من جديد لبدء المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.

وقال المبروك إن الفوج الأول من العمالة المصرية سيصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وذلك برفقة وفد كبير من وزارة العمل بمصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبه أعلن إقلاع طائرة تابعة للخطوط الإفريقية إلى مطار القاهرة لأول مرة منذ ثمان سنوات.

وكان علي العابد، وزير العمل الليبي، أعلن أن نحو مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر

أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي

أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي

لجنة المشاركة المصرية الأوروبية تعقد اجتماعها السابع

لجنة المشاركة المصرية الأوروبية تعقد اجتماعها السابع

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا في استاد برج العرب

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا في استاد برج العرب