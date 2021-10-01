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نائبة : المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس

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نائبة : المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي نائبة : المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس

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قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة عبر نضالها لحصولها على حقوقها على مدار قرن من الزمان وأكثر نجحت في النهاية في الحصول على حقوقها ومكتسباتها.

وتابعت الدكتورة فيبي فوزي أن المرأة كانت تصطدم في الماضي في أعراف وتقاليد وعدم قدرتها على اختراق هذا السقف ولم تكن هناك مكتسبات حقيقة للمرأة المصرية، ومع اجتماع قدرة المرأة المصرية ورغبة القيادة السياسية في تمكينها تمكين حقيقي حصلت على مكتسباتها.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي آمن بقدرات المرأة وكان متأكد أنها لم تحصل على فرصتها في السابق، وأثبت المرأة أنها عندما تحصل على فرصتها تثبت ذاتها وتحصل على المزيد من المكتسبات.

المصرى اليوم

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