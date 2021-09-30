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شهدت أسعار الذهب ، مساء الخميس، 30 سبتمبر 2021، ارتفاعا كبيرا ومفاجئا، بسبب صدور بيانات اقتصادية أمريكية، واستجاب سعر الذهب في مصر، للارتفاع العالمى، وارتفع سعر الذهب بقيم تتاروح مابين 14 و16 جنيها للجرام الواحد .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، والتى ارتفعت بشكل كبير يتراوح مابين 14 و16 جنيها فى الجرام الواحد حيث ارتفع الذهب عيار 24 قيراطا بقيمة 16 جنيها، وبلغ 889 جنيها، وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطا بقيمة 14 جنيها، وبلغ 778 جنيها، وارتفع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 12 جنيها وبلغ 667 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6226 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، ارتفاعا كبيرا ومفاجىء عقب صدور بيانات البطالة والتى جاءت سلبية، حيث سجلت 362 ألف طلب اعانة من البطالة وكان المقدر أن تكون 335 ألف طلب فقط، وتسببت تلك البيانات فى ارتفاع سعر الذهب بعدما كان فى أدنى مستوى له فى سبعة أسابيع.

وتعد بيانات البطالة مؤشر على تعافى الإقتصاد من عدمه ويستند إليها المستثمرون للتعرف على حالة الإقتصاد الأمريكى،كما صدر الناتج المحلى الاجمالى للربع الثانى فى أمريكا وسجل 6.7%، وكان المتوقع أن يسجل 6.6%، كما سجل مؤشر أسعار الناتج الربع سنوى ارتفاع بنسبة 6.2% أكثر من 1% عن المتوقع .

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1.92%، ليصل إلى 1759 دولارا للأوقية ، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة تتطى 2%، لتسجل 1760 دولار للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.13% مقابل العملات المنافسة .

وبذلك حقق الذهب ارتفاعا كبيرا ومفاجئا عالميا محققا أرباحا أكثر من 25 دولارا للأوقية ، وحقق سعر الذهب محليا ارتفاعا بمقدار 16 جنيها ومرجح مواصلة الإرتفاع غدا الجمعة قبل اغلاق البورصات العالمية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 777.31 جنيها، وكان فى الصباح 766.75 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,756.98 $ ، وكانت فى الصباح 1,731.96 $ .

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