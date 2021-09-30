معتز إينو: كيروش «بتاع شغل»

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة المنتخب الوطني الأول مع ليبيريا، ستكون فرصة جيدة للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، للتعرف على إمكانيات اللاعبين.

وقال معتز إينو، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مواجهة ليبيريا الودية، ستكون فرصة جيدة لكيروش، من أجل التعرف على إمكانيات اللاعبين قبل مواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم قطر 2022».

وأضاف :«كيروش (بتاع شغل)، وهذا ظهر جليًا خلال فترك التجهيز للمعسكر وفي اختياراته لقائمة مباراة ليبيريا»، مضيفًا :«هذه أول مرة يتم استدعاء 9 محترفين للمنتخب، وهذا دليل على أن المدرب يرغب في رؤية جميع اللاعبين على أرض الملعب للحكم على مستواهم الفني»

يذكر أن المنتخب يواجه ليبيريا، مساء اليوم الخميس، ضمن استعداداته لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8. 11 اكتوبر المقبل، في تصفيات كأس العالم قطر 2022.