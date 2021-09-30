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المصري يفوز على الجمارك برباعية

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المصري يفوز على الجمارك برباعية المصري يفوز على الجمارك برباعية

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حقق الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي الفوز فريق الجمارك البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وذلك في مستهل المباريات الودية للمصري استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحرص معين الشعباني المدير الفني للمصري، خلال المباراة على الدفع بغالبية لاعبيه للاطمئنان على مستواهم واكسابهم حساسية المباريات وكذلك التناغم فيما بين بعضهم البعض.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف نظيف سجله عمرو مرعي في الدقيقة الحادية عشر بضربة رأس، بعد متابعته لضربة رأس زميله محمد بلح ليسكنها عمرو مرعي الشباك، وفي الشوط الثاني أضاف إسلام صلاح الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 50، فيما نجح الجمارك في احراز هدف تضييق الفارق في الدقيقة 56، قبل أن يحرز حسين رجب الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 60.

ونجح عصام ثروت في التصدي لركلة جزاء لمصلحة الجمارك، ثم يختتم حسين رجب أهداف المباراة باحرازه هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.

المصرى اليوم

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