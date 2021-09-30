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برشلونة يحدد صلاح ضمن صفقاته الشتوية

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برشلونة يحدد صلاح ضمن صفقاته الشتوية برشلونة يحدد صلاح ضمن صفقاته الشتوية

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وضعت إدارة برشلونة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس القائمة المبدئية للصفقات الشتوية، وذلك بحسب تقارير صحفية كتالونية.

ومن المقرر أن تبدأ الإدارة الإسبانية مفاوضتها مع نظيرتها في إنجلترا من أجل الوصول إلى عرض مناسب، خاصة وأن عقد الدولي المصري ينتهي في منتصف عام 2023.

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ويعاني نادي برشلونة من مشاكل هجومية عديدة في الموسم الحالي وهو ما تسبب في تراجع النتائج خاصة على مستوى دوري أبطال أوروبا حيث تلقى الفريق هزيمة قاسية من بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة.

ويقدم محمد صلاح أداء مميز مع نادي ليفربول خلال الموسم الأخيرة ويمتلك معدلات تهديفية عالية وهو ما يمكنه أن يؤثر إيجابيًا على الشكل الخططي لفريق برشلونة الإسباني.

المصرى اليوم

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