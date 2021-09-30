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قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل

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قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل
أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، تخفيف بعض الإجراءات والقيود الاحترازية، تماشيا مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة، لمكافحة انتشار وتشمل هذه الإجراءات المدارس، ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي.

وقالت الوزراة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا» اليوم، إنه تقرر اعتبارا من يوم الأحد المقبل، عودة الدراسة بالحضور الكامل للطلبة بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمبنى المدرسي، والمبنى الجامعي مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة منها، المحافظة على مسافة التباعد بين الطالب وزميله مترا واحدا كحد أدنى في جميع الأوقات، ومراعاة التباعد الجسدي في غرف ومكاتب الموظفين، والحرص على ترك المسافة الآمنة بين الموظف وزميله، وإلزام جميع الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، بلبس الكمامة أثناء التواجد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

كما أكدت الوزارة ضرورة الاستمرار، في تطبيق نظام الفقاعات في الدراسة والانتقال، والسماح باستخدام الحافلات في نقل الطلاب، بقدرة استيعابية 75%، مع الاستمرار بتطبيق سياسة الحضور والغياب، والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرض، مثل غسل اليدين وتعقيمهما بالمطهرات باستمرار، وتطهير الأسطح بالمعقمات.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقرارات، والإجراءات الاحترازية المتعلقة بتطبيق المرحلة الرابعة، من خطة رفع القيود الاحترازية، مع إلزام جميع الطلبة من سن 12 عاما فما فوق، والموظفين والعاملين في المدارس، ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي، بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا Rapid Antigen أو فحص PCR المعتمد من وزارة الصحة العامة أسبوعياً، وذلك للذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح كورونا، ويستثنى من إجراء الفحص المتعافون من المرض.


الوطن السعودية

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