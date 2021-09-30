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الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك

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الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك

جي بي سي نيوز :- استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الخميس، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللبناني، وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الاردني في بيروت وليد الحديد، وقوف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب لبنان والحكومة والشعب اللبناني الشقيق.
من جهته، ثمن الرئيس اللبناني الذي حمل رئيس الوزراء رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني مواقف جلالة الملك الداعمة للبنان في المحافل الدولية ومواجهته للتحديات.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس اللبناني دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المستمر للبنان، وأن هناك العديد من الإجراءات التي سيتخذها الأردن بالتعاون مع الأشقاء في لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة للبنان.

جي بي سي نيوز

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