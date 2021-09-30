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7 وفيات و1052 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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7 وفيات و1052 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 7 وفيات و1052 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات و1052 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10710 وفبات و 822892 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 3.71 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12333 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 58 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 64 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 465 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 904 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 799849 حالات.

كما أشار إلى إجراء 28323 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 10042642 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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