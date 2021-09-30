البراءة لـ4 متهمين بقضية التبغ .. امساء

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جي بي سي نيوز :- نطقت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، بحكم براءة 4 متهمين، فيما يعرف بقضية “التبغ”.

وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية، برئاسة القاضي د.ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة.

ومن حكمت المحكمة ببراءتهم، هم؛ منير موسى عويس، إسلام محي الدين غيضان، وائل يوسف الصمادي، مصطفى نور الدين محمد عيد.

وفي ذات السياق، حكمت المحكمة بالحبس على متهمَين اثنين؛ سالم محمد الخصاونة ووهب عبداللطيف العواملة، بالحبس لمدة 6 أشهر، وعلى المتهم وضاح محمود رشيد الحمود، بالحبس لمدة 10 أشهر، معتبرة أن العقوبة منفذة.

كما حكمت المحكمة على المتهم جعفر عزات أحمد أبو الفيلات، بدفع غرامة بقيمة 10 آلاف دينار والرسوم، والإفراج عنه فورا.