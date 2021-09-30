وكلاء الأعمال حصلوا على 320 مليون يورو من سوق إنتقالات اللاعبين

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تحصلت البرتغال على أعلى أرباح مالية من خلال عائدات بيع اللاعبين في العقد الأخير من الزمن مقارنة بجميع دول العالم، غير أن هذه الأموال الضخمة لم تتحوّل إلى نجاحات على مستوى قدرة أنديتها على المنافسة أوروبيًا.

وبحسب تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لنظام مطابقة الانتقالات “تي أم أس”، فإنّ الأندية البرتغالية تتصدّر قائمة أكبر عدد من الانتقالات، بحصولها على عائدات بقيمة 2.5 مليار يورو.

فبين العامين 2011 و2020، حصل الدوري البرتغالي على نسبة 15 في المئة من لائحة أغلى الصفقات في العالم، ليحصد وكلاء الأعمال البرتغاليون على أرباح مال وصلت إلى 320 مليون يورو.

وأشار تقرير الاتحاد الدولي إلى أنّ مسار اللاعبين من البرازيل إلى البرتغال هو الأكثر اعتمادًا في العالم خلال الأعوام العشرة الأخيرة بالنسبة لانتقالات اللاعبين، حيث شهدت البرتغال على بداية مشوار 1550 لاعبًا قبل انتشارهم في أوروبا.

وأحد أبرز الأمثلة في هذا المجال، يأتي الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو، والذي انتقل إلى بورتو عام 2018 قادمًا من ساو باولو مقابل سبعة ملايين يورو، قبل أن يتم بيعه بعد عام فقط إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يظهر قيمة الأرباح.