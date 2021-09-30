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ثنائي التونسي يغادر القاهرة اليوم

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ثنائي الزمالك التونسي يغادر القاهرة اليوم ثنائي التونسي يغادر القاهرة اليوم

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ضم الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لقائمة نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 2022.

وظهر المثلوثي والجزيري بمستوى متميز مع الفريق في الفترة الماضية مما دفع الجهاز الفني للمنتخب التونسي لضمهما لصفوف منتخب نسور قرطاج.

ومن المقرر أن يغادر الثنائي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للانتظام في معسكر التونسي استعدادا للمشاركة في مباراتي موريتانيا.

المصرى اليوم

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