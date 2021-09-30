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ضم الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وظهر المثلوثي والجزيري بمستوى متميز مع الفريق في الفترة الماضية مما دفع الجهاز الفني للمنتخب التونسي لضمهما لصفوف منتخب نسور قرطاج.

ومن المقرر أن يغادر الثنائي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للانتظام في معسكر المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في مباراتي موريتانيا.