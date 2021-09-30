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سواريز يعلق على انهيار برشلونة وعودة تشافي

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سواريز يعلق على انهيار برشلونة وعودة تشافي سواريز يعلق على انهيار برشلونة وعودة تشافي

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علق المهاجم المخضرم لويس سواريز نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وهدّاف برشلونة السابق على الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

ويمر برشلونة بمرحلة من الانهيار في الفترة الحالية تحت قيادة المدير الفني الهولندي للفريق رونالد كومان، وسط أنباء وترشيحات رسمية وجماهيرية تطالب بعودة نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، لتولي تدريب برشلونة في الفترة المقبلة.

وخيب برشلونة آمال جماهيره من جديد وسقط بشكل مروع أمس الأربعاء أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس سواريز: النادي في وضع صعب جداً، وبرشلونة لديهم الكثير من المواهب ويمكنهم الخروج من هذا الوضع.

وحول عودة تشافي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة وانقاذه من الوضع الحالي، أضاف لويس سواريز: لا أعتقد أن اليوم أو غداً أو بعد غدٍ هو الوقت المناسب لتسافي لتدريب الفريق ، إنه ذكي و يعرف صعوبة وضع النادي ويجب أن ينتظر اللحظة المناسبة.

وأضاف: تشافي لديه أصدقاء في النادي وسيتعين عليه اتخاذ القرار معهم وهذا الأمر صعب على أي حال ولكنني عموماً أرى تشافي مدرباً مؤهلاً والعودة لملعب "كامب نو" مدرباً ستجعله يبدو رائعاً كما كان لاعباً رائعاً ومميزاً من قبل.

المصرى اليوم

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